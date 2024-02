Rose Villain | dopo Sanremo in arrivo tour e nuovo album

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 9 febbraio 2024) foto di Federico Earthil debutto disul palco dell’Ariston, è in radio e in digitale “Click Boom!” (Warner Music Italy), brano con cui l’artista è in gara alla 74a edizione del Festival di. È online anche il videoclip, diretto da Andrea Folino per Borotalco Tv. “Click Boom!” – prodotta da Sixpm e scritta dalla stessa artista con Davide Petrella – parla di amore. Uno di quegli amori che fanno una luce così forte da portare inevitabilmente con sé delle zone d’ombra: la diffidenza, l’annullamento di sé, la paura di soffrire, la paura di far stare male. Oggi 9 febbraio, invece, durante la serata dedicata alle cover,si esibirà con Gianna Nannini, regina del rock italiano. Insieme eseguiranno un medley. “Click Boom!” ...