Roma | non si ferma all’alt e va a sbattere con l’auto contro un muro

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 – I carabinieri della StazioneTor Vergata hanno arrestato un 32enneno, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziato dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi. Ieri sera, transitando in via Grotte Celoni angolo via Casilina, i carabinieri hanno notato sopraggiungere ad alta velocità un’autovettura, il cui conducente, alla loro vista, ha cercato di invertire il senso di marcia senza riuscirci in quanto ha perso illlo del veicolo. I carabinieri si sono avvicinati e hanno intimato l’alt ma l’uomo, al fine di eludere illlo, ha accelerato percorrendo le vie del quartiere ad alta velocità terminando poi la marcia in via Castri di Lecce dove, perdendo illlo delvettura, ha ...