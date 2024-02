Roma-Inter | probabili formazioni | orario e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 – Un nuovo esame per l’. Dopo la vittoria, preziosa in ottica Scudetto, nello scontro diretto con la Juve, i nerazzurri di Inzaghi saranno di scena all’Olimpico contro ladi De Rossi, di nuovo in rampa di lancio nella lotta europea forte di tre vittorie consecutive dall’esonero di Mourinho in avanti. L’giocherà prima della Juve, impegnata lunedì in casa con l’Udinese, e vuole passare lo scoglio nella capitale per affacciarsi al ritorno delle coppe europee con buon margine sui bianconeri, soprattutto con la possibilità di incrementarlo con il recupero del 28 febbraio contro l’Atalanta. La gara di andata fu abbastanza equilibrata e decisa nel finale da un gol di Marcus Thuram, di fatto il sostituto di Romelu Lukaku che rimase a secco. In casasi comincerà anche ...