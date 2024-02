Roma-Inter | probabile formazione di De Rossi Dubbio – CdS

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Daniele Deha un soloin vista della partita tradi questo sabato. Il Corriere dello Sport lo fa notare, riguarda il centrocampo.– Edoardo Bove titolare o dalla panchina? Questo è ilpiù grande nella mente di Daniele Dead un giorno da. L’allenatore giallorosso con il Cagliari ha messo Stephan El Shaarawy abbassando Lorenzo Pellegrini, stavolta la situazione potrebbe però cambiare. C’è la squadra di Simone Inzaghi davanti, tutto dipende dal tipo di atteggiamento che vuole portare in campo l’ex capitan futuro. Sulla difesa comunque non ci sono dubbi. In attacco sicuri di partire dal primo minuto Paulo Dybala e Romelu Lukaku, il tandem che dovrebbe ...

Stephan El Shaarawy elogia Daniele De Rossi in qualità di nuovo tecnico della Roma. E, in un’intervista per il canale ufficiale YouTube del club, ... (inter-news)

In Roma-Inter Daniele De Rossi potrebbe raggiungere il poker di vittorie all’esordio da allenatore giallorosso. Non succede dal 2020 alla squadra ... (inter-news)

Roma-Inter (sabato 10 febbraio con calcio d'inizio alle ore 18:00 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 24ª giornata... (calciomercato)

Denzel Dumfries si candida ad un ritorno da titolare in Roma-Inter per il Corriere dello Sport. Manca dal 3 dicembre una maglia tra i primi undici ... (inter-news)

ROMA - Scatto da centrocampo per accompagnare il contropiede, passaggio ricevuto al limite dell’area di rigore, controllo e rasoiata di sinistro a infilarsi in porta. Gol, corsa verso i compagni di ...Tra i match di maggior rilievo di questa ventiquattresima giornata di Serie A ci sarà Roma-Inter, con calcio d’inizio fissato per sabato 10 febbraio alle ore 18. All’Olimpico i padroni di casa ...L`anticipo di stasera tra la Salernitana ultima in classifica e l`Empoli penultimo apre la 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno..