Roma Inter | le statistiche dicono goleada | i precedenti

(Di venerdì 9 febbraio 2024)si affronteranno sabato sera all’Olimpico: irivelano che quando le due si affrontano i gol abbondano Lae l’si sono affrontate in Serie A per un totale di 181 volte, con l’attesissimo match di sabato sera all’Olimpico. Finora, i nerazzurri hanno registrato 77 vittorie, mentre i giallorossi ne hanno ottenute 50, accompagnate da 54 pareggi. Questa sfida è nota per aver generato il maggior numero di gol nella storia della Serie A, con un impressionante totale di 524 reti segnate in 181 incontri, con una media di 2.9 gol a partita. Negli ultimi confronti, l’ha segnato in 18 occasioni contro lae ha mantenuto l’imbattibilità all’Olimpico per sei partite consecutive. Inoltre, larappresenta l’avversario ...

Arrivato a gennaio per coprire la fascia destra, Tajon Buchanan non ha ancora disputato un minuto in maglia nerazzurra. I motivi sono diversi, così ... (inter-news)

L'importanza di Hakan Çalhanoglu per il gioco dell'Inter è incarnata anche nei numeri. Il numero 20 nerazzurro, come riporta una statistica di Opta, è il giocatore che ha completato più passaggi in ...Mi aspetto una gara certamente diversa rispetto a quella dell'andata. E mi aspetto molto da Lukaku" le parole del giornalista di La7 Roberto Bernabai intervenuto a TMW Radio parlando di Roma-Inter, ...All’Olimpico i giallorossi per sfatare il tabù nerazzurro e la capolista per cercare di allungare sulle inseguitrici: Roma-Inter dove vederla in Tv e in streaming La gara di sabato pone di fronte una ...