Roma-Inter | Inzaghi con gli uomini contati in mezzo | nuovo stop – Sky

(Di venerdì 9 febbraio 2024), in programma domani sera alle 18, perde un altro potenziale protagonista. Oltre a Frattesi, indisponibile per infortunio,dovrà rinunciare ad un’altra alternativa in: le ultime da Sky Sport FORFAIT – L’arriva alla sfida contro ladi domani sera con le rotazioni a centrocampo accorciate., secondo quanto riferito da Sky Sport, oltre a Frattesi dovrà rinunciare anche a Stefano Sensi: il centrocampista non è partito con la squadra in direzione. Il motivo? Qualche linea di febbre accusata dopo l’allenamento mattutino. Mancherà quindi un’altra alternativa inal campo perche avrà il solo Klaassen da far subentrare dalla panchina.-News - ...