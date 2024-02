Roma-Inter | dove vedere la partita?

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il Sabato regalerà moltissime emozioni, entrando nel vivo con un big match di alto livello:? Scopriamolo con questo articolo I diritti televisivi sono parte integrante della programmazione delle partite di calcio, tra impengi europei e varie competizioni,nazionali e non. La Serie A, ad esempio, è gestita da Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a detenerne la piena esclusività. Se ciò rappresenta un grande vantaggio per le società, lo stesso non si può dire per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a cercare innumerevoli notizie. Per questo motivo l’articolo in questione vuole dare alcune risposte sue chi potrebbe, verosimilmente, scendere in campo. La giornata 24 presenta ...

LE PAROLE – «Butterò un occhio a Roma-Inter No no, me la vedrò proprio. Lorella Cuccarini è romanista e stratifosa, non la guarderemo sicuramente insieme. Sarà l’unico momento in cui non le vorrò ...Inter totalmente concentrata in vista della sfida di domani sera contro la Roma in programma all’Olimpico. Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri non parlerà alla vigilia considerato anche che in ...Roma e Inter in campo per la 24esima giornata di Serie A. Le probabili formazioni e dove vedere la partita in streaming.