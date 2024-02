Roma-Inter | De Rossi cerca il suo poker Manca da tanto – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 febbraio 2024) InDaniele Depotrebbe raggiungere ildi vittorie all’esordio da allenatore giallorosso. Non succede dal 2020 alla squadra della Capitale, l’ultimo è stato Paulo Fonseca come racconta il Corriere dello Sport. ULTIMA VOLTA – Dalla fine della stagione 2020 a luglio lanon ha vinto più quattro partite consecutive. Paulo Fonseca riuscì al suo primo anno in giallorosso, poi tra lo stesso portoghese e José Mourinho non è più arrivato un filotto del genere. Ci è vicino stavolta Daniele De, che ha toccato quota 3 con il Cagliari. Verona, Salernitana, poi la squadra di Claudio Ranieri sono cadute contro la nuovadel vecchio capitan futuro. Sabato c’è la partita contro l’, difficile ma non impossibile. La capolista ...