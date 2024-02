Roma-Inter | De Rossi al primo esame con una big | la quarta vittoria giallorossa a 4 | 15 Milan-Napoli | avanti i rossoneri

(Di venerdì 9 febbraio 2024)è il match clou della 24esima di Serie A. I nerazzurri non vogliono fermare la corsa scudetto e puntano a dare il colpo di...

L' Inter che si appresta a partire alla volta di Roma per il primo big match della 24esima giornata di Serie A avrà con sé,... (calciomercato)

Roma , 09 febbraio 2024 – Roma – Inter è il match clou della 24esima di Serie A. I nerazzurri non vogliono fermare la corsa scudetto e puntano a dare ... (sbircialanotizia)

“Se butterò un occhio a Roma-Inter ? No, me la vedrò proprio“. A dirlo è Amadeus , direttore artistico del Festival di Sanremo 2024, che nella ... (sportface)

Orlando parla di Roma -Inter e di come la partita di domani all’Olimpico sarà un match tutt’altro che banale per i nerazzurri. COMPLICATA ? Massimo ... (inter-news)

Roma-Inter di domani alle 18 è il match clou della 24/a giornata di Serie A, con i nerazzurri in piena corsa scudetto che affrontano una squadra reduce da 3 vittorie consecutive e con un ritrovato ...Roma-Inter, le probabili formazioni – Riflettori accesi sullo stadio Olimpico di Roma dove sabato alle ore 18 la squadra allenata da Daniele De Rossi sfida l’Inter capolista. Un big match tutto da ...Sarà previsto un altro sold out da parte dei tifosi giallorossi, scalpitanti dalla voglia di andare allo stadio per questo big match ...