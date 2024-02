Roma-Inter | a -1 giorno De Rossi scopre le carte | la probabile formazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Manca un soloe tutto è quasi pronto per la nuova sfida di campionato. Anche le mosse degli allenatori. Di seguito quelle di Daniele De– Ci si aspetta davvero poche sorprese dalle mosse che gli allenatori Simone Inzaghi e Daniele Destanno preparando per. Almeno a partire dal fischio d’inizio della sfida prevista domani pomeriggio allo Stadio Olimpico, gli uomini che scenderanno in campo saranno rispettivamente gli stessi visti nelle ultime sfide di campionato. I giallo, al contrario dei nerazzurri, hanno recuperato pedine importanti ma queste non partiranno comunque dal primo minuto. Di seguito la...

L’attesa è finita: la Serie A torna in campo per la 24ª giornata del campionato e il turno promette spettacolo. Nel primo match in campo ... (calcioweb.eu)

Roma-Inter andrà in scena domani alle 18. Inzaghi non pensa al turnover ed è pronto a schierare il miglior undici possibile: la probabile formazione ... (inter-news)

Manca sempre meno alla sfida tra Roma e Inter, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la ... (inter-news)

Giorni caldissimi per il calcio italiano! El Inter parece ahora mismo un equipo imparable en Italia. No pierde en competiciones nacionales desde ... (justcalcio)

Anche per Daniele De Rossi vale il detto: 'Squadra che vince, non si cambia'. Per cui, secondo Sky Sport, il tecnico della Roma schiererà con molta probabilità domani contro l'Inter lo stesso 11 che ...Roma-Inter è il big match della 24ª giornata di Serie A, in programma sabato 10 febbraio alle ore 18.00. I giallorossi sembrano rivitalizzati dalla cura De Rossi, con 3 vittorie di fila, ma contro ...Il tecnico dei giallorossi presenta in conferenza stampa la sfida di sabato sera Roma Inter. Daniele De Rossi in conferenza ...