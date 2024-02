Roma | Azmoun è tornato a Trigoria Ci sarà contro l'Inter

Roma 23 gennaio 2024 - Se pensate che giocare un'amichevole in Arabia Saudita nel bel mezzo del campionato non sia la più brillante delle idee, ... (sport.quotidiano)

Daniele De Rossi ha fatto le sue scelte in merito alla lista UEFA e ai giocatori della Roma eleggibili per la fase a eliminazione diretta ... (calciomercato)

Azmoun è tornato in Italia. Dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa d’Asia, l’attaccante iraniano torna a disposizione dei giallorossi. Secondo quanto riportato da Sky Sport domani verrà convocato ...Sardar Azmoun è tornato a Trigoria ...Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata ...Nonostante la conduzione della finale di Sanremo, Amadeus non si perderà il big match della sua Inter contro la Roma.