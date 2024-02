ROMA Alfonsi | al via lavori nuova area ludica al Parco delle Canapiglie

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Prenderanno il via lunedì 12 febbraio idi realizzazione dellaalnel municipio VI. L’gioco, progettata dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale, sarà dotata di due altalene doppie con seggiolini a gabbietta per i più piccoli, un’altalena a nido inclusiva, una struttura a tre torri con scivoli, sartia a ragnatela. Ponte in corda, pannelli per arrampicata, un gioco a molla a forma di trattore e un tavolo da ping pong. Tutta l’è stata pavimentata in gomma antitrauma colorata. “Manteniamo un impegno preso insieme al Sindaco Gualtieri con le bambine e i bambini di Torre Maura dando avvio alla realizzazione dell’al ...