Robur | mister Magrini può scegliere Regna l’abbondanza | tante le opzioni

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La sfida con il Pontassieve è sempre più vicina e latiene alta l’attenzione: i bianconeri vogliono dare continuità alle vittorie su Terranuova Traiana e Asta, e fare un altro passo avanti verso la Serie D. La squadra è concentrata sul campo: non si registra nessuna novità sostanziale dal campo di Uopini, con Cristiani e Aseged Ivan che proseguono con il proprio programma di recupero, rispettivamente alle prese con una lesione muscolare e una distorsione alla caviglia. Per il resto tutti a disposizione di, i bianconeri. Per Siena-Pontassieve non ci saranno giocatori squalificati: con l’ammonizione rimediata sabato a Colle Val d’Elsa Bertelli è però entrato in diffida, aggiungendosi a Galligani, Ricciardo e Bianchi. Alla prossima ammonizione scatterà la squalifica. A questo punto della stagione è normale che i ...