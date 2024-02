“Roba da baci Perugina” | Elena Cecchettin contro il monologo degli attori di Mare fuori a Sanremo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La sorella di Giulia, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato, ha commentato la scelta di portare al Festival dile parole di Matteo Bussola per parlare di violenza sulle donne: "Siparietto inutile. Non si poteva fare di meglio?".

Claudio Roma, ex concorrente “lampo” del Grande Fratello , intervistato tra le pagine di Chi Magazine ha parla to molto bene di Beatrice Luzzi, regina ... (blogtivvu)

Ieri pomeriggio Daniele De Bonis è stato ospite di una nuova puntata di Non succederà più, il programma condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio ... (isaechia)

Elena Cecchettin prende in presto le parole della scrittrice Carlotta Vagnoli per commentare le "nuove regole dell'amore" portate a Sanremo dal cast di Mare Fuori: «Le frasi ascoltate ieri (martedì, ...Sanremo, Elena Cecchettin contro l'esibizione del cast di 'Mare Fuori' Elena Cecchettin ha utilizzato le parole della scrittrice Carlotta Vagnoli per commentare quanto accaduto: "Le frasi ascoltate ...«Le frasi ascoltate martedì su quel palco sono roba da Baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha niente a che vedere con la ...