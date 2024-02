Rivelazioni “agghiaccianti” di Vittorio su Beatrice | Greta racconta tutto | “Cosa hanno fatto | mi si è gelato il sangue”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ieri pomeriggio i gieffini sono usciti nuovamente dalla casa del Grande Fratello per una gita, durante la qualeMenozzi avrebbedellesuLuzzi alla sua sorellina/bffRossetti. Le confessioni segrete del modello però sono finite in diretta tv perché l’ex tentatrice di Temptation Island le ha sbandierate ai quattro venti. Ledihato. La Rossetti ha confidato a Paolo e Letizia che sarebbe rimasta sconvolta dopo aver saputo quello che le ha confidato il modello: “Quelle cose che ci siamo dette nel letto io e te, lui me le ha dette in modo approfondito anche oggi che eravamo fuori. Peggio di come pensavi? Molto molto molto peggio di come ...