Ritiro della patente in Italia | ecco cosa cambia con la nuova norma Ue

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilsarà valido in tutta l’Unione europea. Le regole – Il, d’ora in poi, potrebbe essere valido in tutta Europa e non solo in. Un deterrente notevole ai cattivi comportamenti alla guida, previsto dalla Direttiva presentata a marzo 2023 dalla Commissione europea. Vediamo insieme, da quando sarà in vigore lae a quali obiettivi risponde.Leggi anche: Incentivi auto,tutte le novità del 2024 Da quando Ilsarà valido in tutta la Ue? La Direttiva ha ottenuto il primo via libera dal Parlamento europeo: con 372 voti a favore, 220 contrari e 43 astensioni. ...