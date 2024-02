Riscaldamento globale | Gennaio 2024 è stato il più caldo di sempre

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Per il dodicesimo mese consecutivo, ala temperatura media dell'aria alla superficie è stata superiore alla media dell'era pre-industriale di oltre 1,5 gradi. Allarma anche l'elevata temperatura media dei mari....

Il monito arriva da James Hansen, ex scienziato della NASA e pioniere nella sensibilizzazione sui rischi del cambiamento climatico negli anni ’80. ... (quifinanza)

Il riscaldamento globale ha superato per la prima volta il limite di 1,5 gradi centigradi nel corso di un intero anno: ad affermarlo è Copernicus, ... (iodonna)

Per gli industriali il provvedimento, noto anche come Csddd, genererebbe un aumento dei costi insostenibile e più inflazione ...Gennaio da record, il ruolo di El Niño e del riscaldamento globale Come detto, gennaio 2024 ha fatto registrare temperature record, confermandosi il mese di gennaio più caldo mai misurato. Tuttavia, ...Pochi giorni prima di Natale, a Lugo di Romagna, si sono riuniti una ventina di geometri. Obiettivo, decifrare due ordinanze del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario di govern ...