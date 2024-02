Riprende la Coppa del mondo senza Goggia | attesa per Brignone

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) AGI - Dopo la forzata settimana di riposo causata dalle elevate temperature che sulle Alpi francesi e in Baviera non consentivano un innevamento adeguato per effettuare le gare, ladeldi sci alpino ritorna orfana di Sofia, gravemente infortunatasi ad una gamba durante un allenamento a Ponte di Legno, e di tanti altri big. Il Circo bianco farà tappa in località insolite,tradizione. Lafemminile sarà sui Pirenei, a Soldeu ad Andorra, quella maschile a Bansko in Bulgaria. L'agenda per donne e uomini prevede domani lo slalom gigante e domenica lo slalom speciale. A Soldeu le condizioni meteo sono tutt'altro che buone: oggi la sciata in pista è stata cancellata causa nevischio e nebbia, la partenza della gara di gigante di domani già prevista ad una quota più bassa. Dopo ...