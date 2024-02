Rinviata la festa di Carnevale a Montemurlo

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 – Domenica 11 febbraio non ci sarà ladi: questa la decisione del Comune di, presa a causa dell’allerta meteo che si attiverà da sabato 10, la canonicain piazza della Repubblica è stata rimandata quindi a sabato 17 febbraio. “Il Comune ha ritenuto opportuno rinviare l'appuntamento al sabato successivo, 17 febbraio alle ore 15 con l'animazione di Lisa e Maurizio, I Formaggini Guasti, la scuola di danza Smile e la partecipazione della Filarmonica Giuseppe Verdi e del coro gospel Black&White”. Per quanto riguarda il programma di domani è “invariato il primo appuntamento previsto. Sabato 10 febbraio dalle ore 15, in piazza Amendola a Oste, ad attendere le mascherine ci saranno tanta musica, animazioni varie per bambini, gli ...

