Rinnovo incredibile col Milan: non lo voleva nessuno (Di venerdì 9 febbraio 2024) Tra Serie A e Europa League, il Milan si appresta ad affrontare il momento decisivo della stagione. Intanto, la dirigenza sembra aver sciolto le riserve sul Rinnovo di uno dei rossoneri E’ un Milan imbattuto in Serie A da due mesi quello che si appresta ad affrontare il Napoli in uno dei big match della 24.a giornata. Con altri tre punti, i rossoneri blinderebbero ulteriormente la qualificazione alla prossima Champions League nella speranza che l’Inter possa rallentare la sua progressione in vetta. Milan imbattuto da inizio dicembre in Serie A (LaPresse) – Cityrumors.itA febbraio il Milan sarà impegnato anche in Europa League, competizione che è diventata, di fatto, il grande obiettivo stagione per Leao e compagni, attesi da un Rennes in grande forma nel doppio confronto dei sedicesimi di finale. Un ... Leggi tutta la notizia su cityrumors (Di venerdì 9 febbraio 2024) Tra Serie A e Europa League, ilsi appresta ad affrontare il momento decisivo della stagione. Intanto, la dirigenza sembra aver sciolto le riserve suldi uno dei rossoneri E’ unimbattuto in Serie A da due mesi quello che si appresta ad affrontare il Napoli in uno dei big match della 24.a giornata. Con altri tre punti, i rossoneri blinderebbero ulteriormente la qualificazione alla prossima Champions League nella speranza che l’Inter possa rallentare la sua progressione in vetta.imbattuto da inizio dicembre in Serie A (LaPresse) – Cityrumors.itA febbraio ilsarà impegnato anche in Europa League, competizione che è diventata, di fatto, il grande obiettivo stagione per Leao e compagni, attesi da un Rennes in grande forma nel doppio confronto dei sedicesimi di finale. Un ...

Advertising

Altre Notizie

Juventus, vicino il rinnovo di Yildiz: la permanenza del turco spinge Chiesa lontano La Juventus lavora al rinnovo di Yildiz È sempre più vicino il rinnovo di ... Giuntoli e Manna non hanno alcuna intenzione di farsi scappare Yildiz, ne fa da garante il talento incredibile dimostrato ... La Juventus lavora al rinnovo di Yildiz È sempre più vicino il rinnovo di ...Giuntoli e Manna non hanno alcuna intenzione di farsi scappare Yildiz, ne fa da garante il talento incredibile dimostrato ...

". Ma ci sono almeno tre errori di ricostruzione L'Inter così forte Frutto della casualità. La tesi è espressa oggi da Tuttosport in un articolo a firma Sandro Sabatini. "Questa Inter che ...

Quando giochi in un top club non puoi mai dare nulla per scontato. La concorrenza è altissima e basta poco per passare dall’essere una stella al diventare un ...