Richiedente asilo prende in ostaggio 15 persone con un' ascia | ucciso dalla polizia

19 stranieri (del Mali, Burkina Faso, Senegal, Costa D’Avorio, Guinea) giunti irregolarmente in Italia nell’aprile 2023, assegnati, quali richiedenti asilo in attesa di rilascio del titolo di ...TREVISO - Coperte colorate gettate per terra, qualche sacchetto delle immondizie al posto dell’armadio per riporre le loro poche cose. Vivono e dormono così, in otto, ...L’indagine è scattata dopo la perquisizione di un uomo tunisino, già espulso dal territorio italiano, assunto dalla coop benché privo di permesso di soggiorno ...