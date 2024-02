Riccardo De Rinaldis Santorelli | scritto sulla pelle

Studi, eserienze nello spettacolo, passioni, dell' interprete dell'autore del "Cantico degli italiani", da tutti conosciuto come "Inno di Mameli". E su Famiglia cristiana in edicola l'intervista al gi ...Ascolteremo dalla voce del suo protagonista, Riccardo De Rinaldis Santorelli, la storia e lo spirito che resero grande il patriota risorgimentale. Consueto appunamento poi con il Suziki Stage, il ...Nato nel 1999 nel segno dell’Ariete, Riccardo De Rinaldis Santorelli ha debuttato in televisione nel 2018. A soli 19 anni, infatti, è entrato a far parte del cast di Non mentire, la miniserie di ...