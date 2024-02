Rezzato | muore improvvisamente a 26 anni | l’addio a Sofia Filippini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024)(Brescia), 9 febbraio 2024 –piange il medico, 26, deceduta probabilmente a causa di uno shock anafilattico., medico come i suoi genitori, si è sentita male in casa sua domenica scorsa: prima si era allenata in palestra. I soccorsi sono stati immediati e la giovane è stata portata all’Ospedale Civile di Brescia dove i colleghi hanno tentato il possibile per poterla salvare. Purtroppo il suo quadro clinico non è mai migliorato eè morta mercoledì. La comunità rezzatese e medica bresciana si è stretta attorno ai genitori, distrutti per quanto accaduto. Oggi alle 14.30 al Santuario della Madonna di Valverde asi celebreranno i funerali del giovane medico.