Repubblicani chiedono rimozione Biden con 25 mo emendamento

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Alcuni esponentihanno chiesto che si esplori la procedura per rimuovere Joein base al 25/modella costituzione, introdotto dopo l'assassinio di John F. Kennedy per sostituire il presidente Usa in caso di morte, destituzione, dimissioni o incapacità. E' lo stessoventilato più volte per rimuovere Donald Trump durante il suo mandato. Lo riportano i media Usa.

