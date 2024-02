Repubblica Romana | il 175esimo anniversario della proclamazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Firenze, 9 febbraio 2024 – Era il 9 febbraio del 1849 quando venne proclamata la, dopo che Pio IX fuggì da una Roma ormai in rivolta diretto a Gaeta, per porsi sotto la protezione del re borbonico. Fu allora che venne proclamata la, con a capo un triumvirato formato da Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini e Aurelio Saffi. Il rovesciamento fu realizzato da un esercito francese inviato da Napoleone III, che temeva l’eccessivo predominio austriaco in Italia. Per approfondire questa pagina di storia, da oggi c’è un luogo speciale in cui fare tappa: la Fondazione Spadolini Nuova Antologia a Firenze. Infatti, in occasione del, ...