Relatrice Pe | ' con riforma Patto non lavoriamo ad austerity'

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "Nessuno sta lavorando per l'. Si tratta di regole di bilancio più giuste rispetto al vecchio approccio unico per tutti. Vogliamo garantire spazio agli investimenti E assicurarci che le generazioni future non siano gravate da livelli di debito insostenibili. Il futuro ha bisogno di entrambi". Lo afferma su X Esther De Lange (Ppe), una delle due relatrici del Parlamento Europeo al negoziato sulladeldi stabilità, mentre è in corso la trattativa inter-istituzionale decisiva sulle nuove regole.

"Nessuno sta lavorando per l'austerity. Si tratta di regole di bilancio più giuste rispetto al vecchio approccio unico per tutti. Vogliamo garantire ... ()

"Nessuno sta lavorando per l'austerity. Si tratta di regole di bilancio più giuste rispetto al vecchio approccio unico per tutti. (ANSA) ...Su iniziativa del gruppo “Parrocchie di Castellammare di Stabia” nell’ambito del progetto “Remare insieme”, presso la parrocchia del Carmine della città è stato invitato a tenere una conversazione Raf ...Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento al decreto Milleproroghe per posticipare l’entrata in vigore dell’obbligo per i mezzi agricoli ...