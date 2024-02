Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) (Adnkronos) -forma una sinergia con un network di aziende specializzate per garantire una gestione senza intoppi e la massima trasparenza alle società. Milano, 9 Febbraio 2024 - Il 31 gennaio, nel corso dell'evento "Level-up: la tecnologia digitale come upgrade per ottenere fino al 90% di leva finanziaria", svolto presso la sede di “Tecma Solutions S.p.a.”, unaaziende partner coinvolte,ha presentato una visione ambiziosa e rivoluzionaria per le societàcoinvolte nel. L'attenzione si è concentrata sulla necessità di prevenire ritardi nelle, garantendo una gestione senza intoppi e mantenendo la fiducia degli investitori., consolidata come la principale piattaforma diin Italia per il volume di raccolta, ha deciso di andare oltre la mera raccolta di fondi. Per rispondere alle sfide complesse dello sviluppo immobiliare, la piattaforma ha creato un network dedicato di aziende specializzate. Queste aziende offrono competenze diversificate, dalla tecnologia digitale alla gestione del cantiere, dalla gestione degli imprevisti al design degli interni. Massimo Traversi, Chief Product Officer e Co-founder di, ha sottolineato l'importanza di questo nuovo approccio: ", dopo 5 anni di attività, è diventata la piattaforma diimmobiliare leader in Italia. Oggi, ci concentriamo non solo sulla raccolta di fondi, ma anche sulla restituzione. La gestionedomande eperplessità degli investitori è cruciale.non è solo uno strumento finanziario, ma un partner tecnico, di sviluppo e commerciale. L'obiettivo è chiudere le trattative nel minor tempo possibile, preservando così il rispetto dei contratti di finanziamento e mantenendo inalterata la fiducia degli investitori". Il team die le aziende partner collaborano attivamente per garantire alle societàuna raccolta continua nel tempo e per fidelizzare gli investitori. Questa sinergia mira a ridurre al minimo il rischio sugli investimenti, offrendo soluzioni complete per unimmobiliare di successo. Le aziende partner di, ognuna specializzata in un settore specifico, contribuiscono in modo significativo all'ecosistema collaborativo. Questa iniziativa riflette l'impegno dinel fornire soluzioni complete, basate sulla trasparenza, l'efficienza e la fiducia. Per ulteriori informazioni: Sito Web: https://www..com/ E-mail: assistenza@.com