Real Sociedad-Osasuna | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 9 febbraio 2024)è una gara valida per la ventiquattresima giornata dellae si gioca sabato alle 16:15: tv,Non perde da sei partite la. Il problema per la squadra di Alguacil è che non riesce nemmeno a vincere e di conseguenza la corsa alla Champions League si è complicata in maniera terribile. Inutile pensarci al momento, meglio cercare di difendere intanto il sesto posto, quello che permetterebbe alla squadra di volare in giro per l’Europa il prossimo anno, e puntare al massimo al quinto. Ma bisogna tornare ovviamente a prendersi di nuovo i tre punti che mancano da 3 uscite. Zubimendi (AnsaFoto) – Ilveggente.itE l’occasione contro l’, in casa, è davvero importante per la truppa ...