Real Madrid | Ancelotti | «Se Kroos si ritirerà a fine stagione…»

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del possibile ritiro dal calcio di ToniCarlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del possibile ritiro dal calcio di Toni. PAROLE – «Sua madre ha detto che vorrebbe rinnovasse? Bisogna rispettare sempre i genitori, è una cosa che manca in questo momento, in queste generazioni. Ma questa è una decisione che prenderà, al momento giusto e nel migliore dei modi. Il possibile ritiro distagione? Se lo fa ha carattere, palle».

2024-02-08 22:54:24 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Vdiverse settimane dopo l’esonero dalla Roma, Jos Mourinho è apparso in un’intervista ... (justcalcio)

Il tecnico del Real Madrid Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dello scontro diretto con il Girona, in programma domani alle ... (sportface)

Dopo l’Italia e la Germania, anche in Spagna arriva lo scontro al vertice: al Santiago Bernabeu, ospite del Real Madrid, arriva il Girona. Due punti di distanza e un pareggio nell’ultima uscita per ...L’EA7 Emporio Armani Milano fa il colpo nel Round 26 di Eurolega contro il Real Madrid, vincendo per 81-76 trascinata dai 27 punti con 6 falli subiti di un super Shields e dai 23 punti (con 6/7 da tre ...Pronostici Liga 2023-24 24a giornata. Analisi, quote e free pick sul campionato di calcio spagnolo in campo dal 9 al 12 febbraio.