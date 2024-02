Ravenna Sono in cerca del mio primo gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Negli occhi e nel cuore di tifosi e squadra, c’è ancora la vittoria di Bologna contro il Corticella. Sasha Mancini era rientrato in squadra la domenica precedente contro il Fanfulla, dopo 4 turni ai box per infortunio. Nello scontro diretto del ‘Biavati’, il ventenne esterno italo belga si è distinto per concretezza, risultando fra i migliori in campo. Ora ilè tornato a volare, ripristinando il +4 sulla più immediata inseguitrice, ovvero la Victor San Marino. Mancini, la partita contro il Corticella ha mostrato unestremamente solido e padrone del campo. Ve la aspettavate in questi termini la trasferta? "Il gol alminuto non c’è lo aspettavamo. Invece, avevamo studiato perfettamente il Corticella, lavorandoci anche durante la settimana e sapevamo sempre come metterci in fase di ‘non possesso palla’. Ci ...