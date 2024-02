Rapine e furti a Roma | arrestata donna 42enne | indagata per aggressioni agli anziani

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Aveva compiutocon aggressione nella zona Prenestina di: polizia arrestabosniaca di 42 anni. Parrocchia di San Leone I a(credits Wikipedia) – Ilcorrieredellacitta.comuna borseggiatrice professionista nel quadrante diEst. Lasi era specializzata nell’arco di mesi nella rapina, il furto nelle attività commerciai capitoline e falsificazione delle carte di credito per pagare. Secondo le indagini condotte dagenti della Polizia di Stato, la borseggiatrice operava tra i quadranti della Prenestina e il Centro Storico di. Il fermo dellaautrice diLaè risultata essere ...

CRONACA DI ROMA (Nova) – I carabinieri della Stazione di Roma Centocelle, nel corso di un servizio di controllo del territorio, in viale Palmiro ... (romadailynews)

Era accusato di ben nove reati tra furti , una rapina e utilizzo indebito di carta di credito, tutti commessi in pochi mesi nell’arco del 2023: ... (ilgiorno)

La Polizia di Stato di Matera ha notificato un Avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura, nei confronti di due uomini, di 65 e 56 anni, uno siciliano e l’altro abruzzese, ...Fuggono dopo un furto in abitazione e speronano i Carabinieri. Padre e figlio finiscono in manette, è caccia al complice. Avevano appena svaligiato un appartamento di Casalnuovo.MARCON - «Vi prego, lasciatemi andare, ho paura, non voglio venire con voi». La voce che trema, le lacrime e il terrore di Giorgia sono stampati nella mente di Federica L., la ...