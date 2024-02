Rapina in gioielleria | commessa in ostaggio Le immagini choc

(Di venerdì 9 febbraio 2024) È stata estesa a tutto il Veneto la caccia ai banditi che mercoledì sera hannoto il negozio Gioielli di Valenza al centro commerciale di Marcon (Venezia) realizzando un cospicuo bottino. Di certo si sa che ad agire sono stati in 5, tutti travisati, armati di pistole e armi lunghe (pare anche un fucile a pompa) che sono poi fuggiti con una Panda rubata e una Golf di cui non si è trovata ancora traccia. I carabinieri di Venezia stanno visionando i filmati delle telecamere. L’azione è stata rapida: mentre uno dei banditi ha sorpreso una, immobilizzandola con una stretta al collo, i complici sono entrati nellacostringendo l’altra dipendente ad aprire le vetrine dove sono stati arraffati preziosi di gran valore.

«Vi prego, lasciatemi andare, ho paura, non voglio venire con voi». La voce che trema, le lacrime e il terrore di Giorgia sono stampati nella mente di Federica L., la ...