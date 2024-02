Rapina e furto aggravati su anziani | 42enne arrestata

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Maggiore, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa, dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di unagravemente indiziata dei reati diaggravata,aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Nello specifico, nella mattinata del 4 ottobre dello scorso anno, un’anziana donna mentre era intenta ad aprire la portiera della propria autovettura, nelle vicinanze della chiesa di San Leone in via Prenestina, era stata raggiunta improvvisamente da un’altra donna alle spalle la quale le aveva chiesto del denaro. Al rifiuto dell’anziana, la donna ha iniziato a ...