Rapina al Valecenter «Ho detto ' Prendete me' ma non è un gesto eroico» | parla la commessa che si è offerta in ostaggio al posto della collega

Armati di kalashnikov in una scena che i testimoni definiscono "da film". Nessun ferito, bottino ancora da quantificare ...Sono cinque in tutto e non è chiaro se fossero italiani o stranieri. Armati di kalashnikov, non hanno sparato un colpo mentre rapinavano una gioielleria al Valecenter di Marcon, tenendo in ostaggio le ...MARCON (VENEZIA) - «Mia sorella mi ha chiamato piangendo, mi ha raccontato quello che è successo, è ancora molto scossa, spero di vederla presto». Francesca ...