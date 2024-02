Raid Israele | 30 razzi contro il Libano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 0.09 Una trentina disono stati lanciati dalversoin serata. Lo ha reso noto l'esercito aggiungendo che tutti sono caduti in aree disabitate e uno è stato intercettato. Le sirene d'allarme sono scattate nell'Alta Galilea. Il massiccio lancio diè arrivato poche ore dopo l'attacco con droni a Nebetia, nel sud del,da parte diin cui sono rimasti uccisi due membri Hezbollah. Un blitz in rappresaglia ad un attacco di Hezbollahun base militare in cui soldato era stato gravemente ferito

0.09 Una trentina di razzi sono stati lanciati dal Libano verso Israele in serata. Lo ha reso noto l'esercito aggiungendo che tutti sono caduti in ... (servizitelevideo.rai)

Rafah teme il peggio, il peggio del peggio. Benjamin Netanyahu, respingendo la controproposta di Hamas per un cessate il fuoco a Gaza, ha annunciato che le forze israeliane sono "pronte a… Leggi ...Oggi si sono visti raid aerei e incursioni di tank ...e in una conferenza stampa a Tel Aviv ha detto che gli attacchi di Hamas del 7 ottobre non danno a Israele “la licenza per disumanizzare gli ...Gli Stati Uniti avvertono Israele: un'operazione di terra a Rafah, dove sono stipati centinaia di migliaia di sfollati, sarebbe "un disastro".