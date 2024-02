Rai apre ad uno show con Teresa Mannino

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 9 febbraio 2024)- Sanremo 2024 (AGI per US Rai) E’ stata senza alcun dubbio la protagonista della terza serata del Festival di Sanremo 2024, capace alla sua prima all’Ariston di “spettinare” il pubblico, in teatro ma anche a casa. Quella dialla kermesse canora è stata una partecipazione più che riuscita, che potrebbe spalancarle le porte della Rai per unotutto suo. E’ Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time della tv di Stato, ad annunciare che nei confronti della comica siciliana le porte sono “apertissime, non solo in funzione della sua straordinaria performance di ieri sera”. “La mia idea è di riuscire a fare con lei qualcosa di importante. Se lo merita lei e il pubblico“ aggiunge durante la conferenza di oggi a Sanremo. Proprio durante l’incontro con la ...