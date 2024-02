Ragazza presa a pugni in faccia dal compagno a Roma | “E’ così da un anno”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) I Carabinieri della Stazione diTorpignattara harrestato, in flagranza, un uomo del Bangladesh di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Controlli dei Carabinieri a– (ilcorrieredellacitta.com)Nel corso del pomeriggio, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti per una lite in un’abitazione in via della Marranella, dove una donna, 26enne originaria del Bangladesh, ha riferito di essere stata aggredita con deial volto dal convivente e di essere vittima di analoghi episodi a partire già dall’inizio dell’2023. Raccolta la denuncia della donna, i Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di, harrestato l’uomo. Una pattuglia dei ...