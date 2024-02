Raffaella sbotta contro Beatriz a UeD | “Squilibrata” | poi “intimorisce” Brando

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Al Trono Classico di Uomini e Donne, nella messa in onda di oggi, si è parlato diEphrikian. Il ragazzo è apparso piuttosto adirato conD’Orsi, in quanto la ragazza non si è presentata in esterna, mentre lui le aveva organizzato una sorpresa. Successivamente, poi, si è vista l’esterna tra il tronista eScuotto. Quest’ultima, però, ha dato luogo ad uno show, durante il quale hato siala rivale, siail tronista. Ecco cosa è successo.deluso da, la scenata diè rimasto molto male per il fatto chenon si sia presentata in esterna, sta di fatto che non l’ha voluta neppure salutare una volta entrata in studio. Lei gli ha ...