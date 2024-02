Radiologia Interventistica | Rivoluzione nel Trattamento dei Tumori al Policlinico di Milano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) LadellaOncologica Laoncologica rappresenta una delle più significative innovazioni neldei. Aldi, uno dei 22 centri al mondo accreditati dall’International Accreditation System for Interventional Oncology Service (IASIOS), si evidenzia l’importanza di un approccio multidisciplinare nella lotta contro il cancro. Questa metodologia, che combina L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Obesità: un rischio che si può prevedere alla nascita La Fibra ottica la biopsia e la diagnostica medica 28 febbraio: Giornata Mondiale per le malattie rare Scopri ...

TREVISO - Tempo di bilanci per la Radiologia Interventistica dell’ospedale di Treviso, sezione della Radiologia diretta dal dottor Giovanni Morana, che nel 2023 ha registrato numeri da record. Il team ...Milletrecento interventi e trecento visite ambulatoriali effettuati dal team composto da quattro radiologi. Il direttore generale dell’Usl, Francesco, Benazzi ...La radiologia interventistica viene impiegata, ad esempio, nel trattamento di lesioni solide come i tumori epatici e renali. L’applicazione nel fegato può essere sia per tumori primitivi come ...