Raddoppio Telesina | Cacciano Pd | ”La verità dei fatti e le amnesie di Rubano”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Comunicato Stampa – PD Sannio, Ufficio Comunicazione “Urge segnalare all’on.che si è arrivati al progetto esecutivo deldellaperché: 1) l’Opera è stata appaltata. 2) C’è stato un bando di gara. 3) Il Cipess (ex Cipe) … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Il raddoppio del tratto tra Angri e Boscoreale, infatti, è uno degli interventi che saranno avviati tra 2024 e 2025 grazie allo stanziamento di 163 milioni di euro previsto dal contratto di programma ...Si torna a discutere della Telesina. Oggi è il segretario provinciale del Partito Democratico sannita, Giovanni Cacciano, a replicare al deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano. Scrive Caccian ...Si avvicina il momento della consegna del cantiere per l’appalto per il raddoppio della Statale 372 Telesina. Ad annunciarlo l’onorevole Tullio Ferrante, sottosegretario al Ministero per le Infrastrut ...