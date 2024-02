Raccontare Burlarmacco Libreria del Lungomare Ecco la Bibliomaratona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) VIAREGGIO Una maratona di libri lunga un giorno. Ma con un filo conduttore comune: il Carnevale di Viareggio. Domani – vigilia del terzo corso mascherato – laospiterà la prima edizione delladi Carnevale. Dalle 10 del mattino fino al tramonto, la più anticadella Passeggiata ancora in attività, farà infatti da palcoscenico per una serie di presentazioni di libri che hanno come tema la manifestazione più importante e amata della città. Nata da un’idea di Claudio Vecoli, giornalista e scrittore che ha legato il proprio nome alla storia del Carnevale, la maratona letteraria avrà come protagonisti gli autori dei più recenti volumi dedicati alla festa che in rapida successione saranno chiamati a presentare al pubblico della rassegna i loro “gioielli”. In alcuni casi si tratterà ...