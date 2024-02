Raccogliere idee e investitori disposti a lavorare in linea con il piano operativo comunale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pisa dirà addio al suo ospedale in centro alla fine del 2027, anche se non è escluso che possa restare nell’area ex Santa Chiara un piccolo presidio sanitario di primo soccorso per residenti e turisti. Ma il futuro di quella zona si decide oggi e la procedura internazionale lanciata da Finso conta die possibilientro fine anno. È un processo di valorizzazione di una delle aree più pregiate non solo di Pisa, ma di tutta la Toscana costiera. La rigenerazione urbana di oltre 10 ettari di superficie contigua al sito Unesco di piazza dei Miracoli. Una partita urbanistica destinata a segnare in modo indelebile il futuro della città, che cambierà il suo volto, ammirato da secoli, per assumerne uno nuovo più moderno e funzionale. Per questo il progetto guarda al futuro della società uscita dalla pandemia. ...