Quindicenne giù dal balcone a Torre Annunziata | è grave

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna 15enne è precipitata poco fa daldella sua abitazione al primo piano di uno stabile di, in circostanze ancora da ricostruire e chiarire. La ragazza, che è cosciente, è stata portata al San Leonardo di Castellammare in codice rosso. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di. L’adolescente sarebbe stata vittima di un incidente: secondo quanto si è appreso, infatti, sarebbe caduta dalper essersi sporta troppo mentre stendeva il bucato. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.