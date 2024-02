Questo è NOW | la nuova campagna di Alessandro Borghese

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Una novità! In occasione del Festival di Sanremo, parte laè NOW, che prevede i commenti del noto chef. “è NOW”:e il Festival di Sanremo– già celebre per i suoi giudizi dei ristoranti di tutta Italia – commenterà il grande spettacolo di NOW