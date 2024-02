Questo è maschilismo | Mannino show con il cameraman | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Mentre in platea spunta a omaggiarla anche una bandiera della Sicilia, per l'ironica palermitana, Teresa, il debutto fila liscio senza intoppi. La comica utilizza la metafora della differenza tra gli umani, gli animali e la natura, per spiegare le incongruenze della nostra specie nel rispetto reciproco tra generi. Citando il filosofo greco Protagora,racconta: "Le formiche tagliafoglie fanno agricoltura da 50 milioni di anni e non hanno rovinato niente. Noi facciamo agricoltura solo da 10 mila anni e abbiamo sfinito il pianeta". Con il monologo per il rispetto dell'ambiente e contro la violenza sulle donne fa il pieno di applausi. Poi raggiunge la platea con una carriola carica di fiori e li distribuisce al pubblico. La co-conduttrice è stata la protagonista indiscussa della serata e la più menzionata dal pubblico online, con oltre 144k ...