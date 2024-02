Questa Luna Nuova in Acquario è tutto tranne che fredda

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Lo sentite? Le vibrazioni stanno cambiando, eciò è dovuto allainche avrà luogo il 9 febbraio 2024. Secondo Stephanie Campos, astrologa e autrice di Seasons of the Zodiac: Love, Magick, and Manifestation Throughout the Astrological Year, questo novilunio è tutt’altro che tranquillo ed è qui per strapparci dalla nostra