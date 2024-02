Quarto Grado | le anticipazioni del 9 febbraio | i temi trattati durante la puntata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024), ledelladi venerdì 9: cosa accadrà questa sera su Rete 4 Venerdì 9, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri indaga sul caso di Pierina Paganelli, trovata accoltellata nel garage del proprio condominio, a Rimini. Gli inquirenti vogliono capire cosa sia successo, nello stesso orario in cui la donna veniva uccisa, nei due appartamenti del terzo piano. Al centro del giallo anche un cellulare e i movimenti registrati dal dispositivo, in quei momenti. Torna la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita due anni fa, in un bosco vicino alla propria casa, a Trieste. ...