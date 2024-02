Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi | 9 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Questa sera, venerdì 9, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri indaga sul caso di Pierina Paganelli, trovata accoltellata nel garage del proprio condominio, a Rimini. Gli inquirenti vogliono capire cosa sia successo, nello stesso orario in cui la donna veniva uccisa, nei due appartamenti del terzo piano. Al centro del giallo anche un cellulare e i movimenti registrati dal dispositivo, in quei momenti. Torna la vicenda di Liliana ...