Quanto valgono i diritti televisivi del calcio saudita dopo l’arrivo di Ronaldo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Numeri incredibili portati dal campione portoghese e dalle altre stelle che in estate si sono spostate in Medio Oriente L’Arabiaquest’estate è entrata a gamba tesa neleuropeo e mondiale. Le squadre del Medio Oriente sono state le vere protagoniste dell’ultimomercato estivo, acquistando alcuni tra i migliori calciatori in circolazione. Il tutto è partito da uno dei più forti di sempre, ovvero Cristianoessere stato eliminato dal Mondiale in Qatar nell’inverno del 2022, il portoghese, che giocava al Manchester United, ha deciso di liberarsi dal contratto con i Red Devils per spostarsi proprio in Arabia, all’Al Nassr. Cristianoin campo in Arabia(Ansa) – Cityrumors.itProprio grazie al suo trasferimento, e ai suoi ...