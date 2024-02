Quanto tempo occorre per innamorarsi? Pochi minuti potrebbero essere fatali | ecco perché

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Per capire l’affinità che si può avere con un possibile futuro partner non servono numerose uscite:Il dubbio che assale tutte le persone che cominciano una frequentazione è sul fatto che una storia possa durare o meno: chiaramente in amore non esistono calcoli e nulla puòscontato, ma sicuramente ci sono degli indizi che fanno immediatamente capire quanta affinità c’è tra due persone. Non è necessario infatti uscire molte volte insieme per comprendere se c’è intesa. Insi capisce se una persona piace o meno – Cityrumors.it (PixaBay) Come riporta Cosmopolitan, secondo lo psicologo Arthur Arun ci vogliono tra i 90 secondi e 4per decidereci piace qualcuno, il che mette decisamente in secondo piano le parole. Infatti, ...